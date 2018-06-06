المنتخب الوطني يختتم اليوم مشواره التحضيري قبل خوض مونديال روسيا

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يختتم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي مشواره الإعدادي وتحديداً الخاص بالمباريات الودية، وذلك تحضيراً من أجل مشاركته في مونديال روسيا المقبل بعد ثمانية أيام فقط من الآن.

ويخوض المنتخب الوطني المصري في مساء اليوم آخر مبارياته الودية ضد مضيفه منتخب بلجيكا في العاصمة البلجيكية بروكسل، على أن يعود بعدها مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل توديع الجماهير المصرية قبل التوجه إلى دولة روسيا.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني المصري مراناً مفتوحاً أمام وسائل الإعلام المصرية وأيضاً الجماهير في اليوم التاسع من شهر يونيو الحالي على ملعب القاهرة الدولي القاهرة، وذلك قبل توجه بعثة أحفاد الفراعنة إلى مونديال روسيا المقبل.

ويبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في مونديال روسيا في يوم الجمعة بعد المقبل، وذلك من خلال مواجهة نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يواجه مستضيف المونديال منتخب روسيا في الجولة الثانية، على أن يختتم مشواره في الدور الأول من المونديال من خلال مواجهة شقيقه المنتخب السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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