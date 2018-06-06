تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مصر وبلجيكا في مباراة اليوم الودية

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تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك حينما يلتقي مع مضيفه منتخب بلجيكا تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

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حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / عبد الله السعيد / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / موسى ديمبيلي / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدن هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

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