إدارة الزمالك تُطالب علي جبر بحسم مستقبله قبل انطلاقة المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد طالب اللاعب علي جبر مدافع نادي الزمالك بحسم مصيره مع القلعة البيضاء قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في معرفة الوجهة القادمة له في الموسم المقبل، وذلك سواء من خلال إما البقاء مع نادي الزمالك أو خوض تجربة احترافية جديدة مثلما كان حاله منذ الميركاتو الشتوي الماضي من خلال انتقاله إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في تأمين نفسه من خلال البحث عن مدافع بديل في حالة قرر علي جبر عدم البقاء رفقة أبناء القلعة البيضاء في الموسم القادم، وخاصة وأن الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في الاستقرار على تشكيلة فريقه الأساسية منذ فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المدافع علي جبر من الصعب عليه حالياً تحديد مصيره، وخاصة وأن نادي وست بروميتش ألبيون لم يُعلن تفعيل بند شرائه من نادي الزمالك، أي أن اللاعب بات عائداً مرة أخرى إلى نادي الزمالك، ولكن في حالة شارك علي جبر رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، قد تصله حينها بعض العروض الأخرى من القارة الأوروبية مما يعني تأكد رحيله عن صفوف نادي الزمالك.

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