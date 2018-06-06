نادي إيطالي يُبدي رغبته جدياً في ضم نجم ريال مدريد الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي أن أحد أندية الدوري الإيطالي قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي نابولي الإيطالي تستعد للتقدم بعرض رسمي إلى نادي ريال مدريد في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي نابولي مصرة على التعاقد مع اللاعب المغربي الواعد أشرف حكيمي قبل مطلع الموسم المقبل، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي الجديد.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الصفقة لن تُحسم تحت أي ظرف من الظروف في الوقت الحالي، وخاصة وأن اللاعب المغربي أشرف حكيمي سوف يُشارك رفقة منتخب بلاده المغرب في مونديال روسيا المقبل بعد ثمانية أيام فقط من الآن، وبالتالي لن تتمكن إدارة نادي ريال مدريد من عقد أي جلسات مع اللاعب لتحديد مصيره سوى عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في المونديال.

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