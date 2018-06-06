كوبر في حيرة من أمره بسبب استمرار أزمة صيام لاعبي المنتخب الوطني

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لا يزال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في حيرة كبيرة من أمره، وذلك بسبب استمرار أزمة صيام بعض لاعبي المنتخب الوطني المصري قبل خوض المباراة الودية الأخيرة في المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة ضد منتخب بلجيكا في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي.

حيث أفادت العديد من المصادر المقربة من بعثة المنتخب الوطني المصري، أن هناك عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني المصري لا يزال مصمماً على الصوم حتى نهاية شهر رمضان الحالي، وذلك على الرغم من إمكانية تأثر اللاعبين الصائمين في المونديال.

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ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن آخر أيام شهر رمضان الكريم سوف تكون في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي، بينما سوف يخوض المنتخب الوطني المصري أولى مبارياته في مونديال روسيا المقبل في يوم الجمعة الذي يليه مباشرة الموافق لليوم الخامس عشر من الشهر ذاته ضد منتخب الأوروغواي.

ولا شك أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يحمد الله كثيراً أن المونديال سوف ينطلق بعد نهاية شهر رمضان الكريم، وخاصة وأن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يأمل أن يظهر المنتخب الوطني المصري بصورة مشرفة للغاية في مونديال روسيا المقبل.

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