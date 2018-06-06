نجم منتخب إنجلترا يكشف عن حظوظ منتخب بلاده في مونديال روسيا المقبل

كشف الإنجليزي رحيم ستيرلينغ نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي عن حظوظ منتخب بلاده إنجلترا في مونديال روسيا المقبل قبل ثمانية أيام فقط لا غير من موعد انطلاقة المونديال.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ أن طموحات المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا المقبل كبيرة للغاية، وذلك بعكس كل ما تتوقعه جماهير كرة القدم الإنجليزية التي تأمل فقط أن ينجح المنتخب الإنجليزي في الصعود إلى الدور الثاني.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ إلى أن لاعبي المنتخب الإنجليزي لن يكونوا سعداء على الإطلاق في حالة تم إقصاء المنتخب الإنجليزي من الدور ربع النهائي من المونديال، مشدداً في الوقت ذاته على أن المنتخب الإنجليزي يمتلك عقلية الفوز التي تجعله قادراً على الفوز بلقب المونديال في نهاية المطاف.
ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار المنتخب التونسي الشقيق إضافة إلى منتخب بلجيكا العنيد للغاية، وأيضاً منتخب بنما المغمور الذي يُشارك لأول مرة في تاريخه في المونديال.
ويبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في مونديال روسيا المقبل من خلال مواجهة المنتخب التونسي في مباراة منتظرة للغاية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يواجه نظيره المتواضع على الورق منتخب بنما في الجولة الثانية، على أن يختتم مشواره في الدور الأول من خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
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