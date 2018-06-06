شيكابالا يحسم الجدل بخصوص مستقبله بعد مونديال روسيا

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي أن اللاعب المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا قد حسم كل الجدل، وذلك بخصوص مستقبله في ملاعب كرة القدم عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا قد أكد أنه سوف يبقى في الملاعب السعودية، وذلك تحديداً رفقة أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل ولكن دون تحديد اسم النادي الذي سوف يكون معه.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا لم يُغلق الباب نهائياً في وجه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الذي أعرب في الآونة الأخيرة عن رغبته جدياً في التعاقد، حيث أكد اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا أنه من الممكن أن يعود إلى صفوف نادي الإسماعيلي مرة أخرى في الموسم بعد القادم.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن اللاعب المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا قد أغلق الباب نهائياً في وجه ناديه السابق الزمالك، على أن يكشف بشكل رسمي عن النادي السعودي الذي سوف يكون متواجداً معه في الموسم المقبل عقب نهاية مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

إقرأ أيضاً: نجم منتخب إنجلترا يكشف عن حظوظ منتخب بلاده في مونديال روسيا المقبل