لجنة الكرة تستقر على خطة صفقات الأهلي في الميركاتو الحالي

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي عن استقرار لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً على خطة التعاقدات، التي سوف يتم إتمامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انطلاقة الموسم القادم.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد استقرت بعد اجتماعها في مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، أن فريق الأهلي لا يحتاج في الموسم المقبل سوى للتعاقد مع لاعب أو إثنين فقط لا غير من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن تركيز لجنة الكرة بالنادي الأهلي سوف يكون منصباً على التعاقد مع مدافع متميز، وخاصة وأنها تُعتبر نقطة الضعف الرئيسية التي عانى منها المارد الأحمر طوال الموسم المنقضي بأكمله.

وقد شهد حضور اجتماع لجنة الكرة بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الثلاثاء كلاً من الكابتن محمود الخطيب، إضافة إلى بقية أعضاء لجنة الكرة وهم عبد العزيز عبد الشافي وأيضاً علاء عبد الصادق وأخيراً علاء عبد الصادق، كما شهدت الجلسة أيضاً حضور الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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