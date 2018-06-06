المنتخب الوطني يتعرض للخسارة ودياً أمام بلجيكا في آخر تجاربه قبل المونديال

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تعرض المنتخب الوطني المصري للخسارة في آخر تجاربه الودية قبل مونديال عقب خسارته خارج أرضه على يد مضيفه منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب بلجيكا في المباراة كلاً من النجم روميلو لوكاكو في الدقيقة السابعة والعشرين، إضافة إلى النجم إيدن هازارد في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وأيضاً النجم مروان فيلايني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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تشكيلة المنتخب الوطني المصري الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد حجازي / علي جبر / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / رمضان صبحي / عبد الله السعيد / عمرو وردة.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

تشكيلة منتخب بلجيكا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / سيمون / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدن هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ملخص مباراة مصر وبلجيكا

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول المنتخب البلجيكي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وخاصة وأنه يلعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة التي ترغب في الاطمئنان على حالة منتخب بلادها قبل خوض منافسات مونديال روسيا المقبل.

أما على الجانب المقابل حاول المنتخب الوطني المصري أن يتماسك بقدر ما يستطيع في مناطقه الدفاعية من أجل تفادي خطورة المنتخب البلجيكي من الناحية الهجومية، علماً بأن الضغط القوي من المنتخب البلجيكي كلف المنتخب الوطني المصري الحصول على بطاقتين صفراء لكلاً من طارق حامد وأيضاً أحمد فتحي بعد مرور سبعة دقائق فقط من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة عشر سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة منتخب بلجيكا في المباراة، وذلك حينما سدد النجم دريس ميرتينز كرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن السد العالي عصام الحضري تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة للخارج بأطراف أصابعه محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الوطني المصري في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثالثة والعشرين حينما سدد المهاجم مروان محسن كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل وسط حسرة من اللاعبين المصريين.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين تمكن المنتخب البلجيكي من افتتاح التسجيل عبر المهاجم روميلو لوكاكو وسط فرحة عارمة من جانب الجماهير البلجيكية، وفي المقابل ظهرت علامات الحزن بشكل واضح للغاية على كل لاعبي المنتخب الوطني المصري.

وقبل نهاية الفترة الأولى بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين ضاعف منتخب بلجيكا من تقدمه في النتيجة، وذلك بعدما أحرز له النجم إيدين هازارد الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة فادحة في خط دفاع المنتخب الوطني المصري.

وقبل انطلاقة الشوط الثاني مباشرة أجرى الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي العديد من التغييرات على تشكيلة المنتخب البلجيكي، وذلك من خلال إشراك كلاً من ميتشي باتشواي إضافة إلى مروان فيلايني وأيضاً عدنان يانوزاي وأخيراً ناصر الشاذلي.

أما الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، فلم يُجري سوف تغيير واحد فقط على تشكيلة المنتخب الوطني المصري، وذلك من خلال إشراك حارس المرمى محمد الشناوي بدلاً من السد العالي عصام الحضري.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين أجرى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر التغيير الثاني له في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمود حسن تريزيجيه بدلاً من مروان محسن مما يعني بالتالي انتقال اللاعب عمرو وردة إلى مركز المهاجم الصريح.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد المنتخب الوطني المصري ينجح في تقليص الفارق، وذلك حينما انفرد البديل محمود حسن تريزيجيه بحارس المرمى تيبو كورتوا، إلا أن محمود حسن تريزيجيه سدد الكرة بشكل ضعيف للغاية وأضاع على المنتخب الوطني المصري فرصة تسجيل أولى أهدافه في المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والستين أجرى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر التغيير الثالث على تشكيلة المنتخب الوطني المصري، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب سام مرسي بدلاً من المخضرم طارق حامد خوفاً على تعرض الأخير إلى الإجهاد نظراً للمجهود الذي بذله منذ بداية المباراة.

وبعدها بخمسة دقائق واصل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تغييراته في المباراة، وذلك من خلال إجراء التغيير الرابع عن طريق إشراك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من اللاعب رمضان صبحي سعياً إلى تنشيط الناحية الهجومية.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين أجرى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر التغيير الخامس له في المباراة، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيمن المخضرم أحمد المحمدي بدلاً من الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين أجرى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر التغيير السادس له والأخير في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب عمر جابر بدلاً من عمرو وردة في شوط لم يعرف أي جديد بسبب كثرة التغييرات من جانب كلاً من المنتخبين، ليستمر ذلك السيناريو الباهت حتى أحرز المنتخب البلجيكي هدفه الثالث والأخير في المباراة وذلك عبر البديل مروان فيلايني، لتذهب المباراة بعدها مباشرة إلى النهاية دون أي جديد من الطرفين.

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