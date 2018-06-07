كوبر يكشف عن مميزات مواجهة بلجيكا قبل المونديال بالرغم من الخسارة

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قام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالتعليق في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي على الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري، والتي جاءت على يد مضيفه منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطار مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أن أهم ما يُميز المباراة الودية أمام منتخب بلجيكا هو الأداء الهجومي للمنتخب الوطني المصري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بات مطمئناً على المنتخب الوطني المصري من الناحية الهجومية وخاصة على مستوى كلاً من الثلاثي مروان محسن إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا وأيضاً عمرو وردة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على أن الأداء الدفاعي للمنتخب الوطني المصري في المباراة الودية أمام منتخب بلجيكا كان غير جيد على الإطلاق، وذلك في حالة تم مقارنته بالأداء الدفاعي للمنتخب الوطني المصري حينما واجه نظيره منتخب كولومبيا في المباراة الودية قبل الماضية.

وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعدما تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة في مساء يوم أمس الأربعاء على يد مضيفه منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، علماً بأن هذه المباراة كانت بمثابة التجربة الأخيرة لأحفاد الفراعنة قبل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ولا شك أن قلق الشارع المصري بات كبيراً للغاية على المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري خاض 5 مباريات ودية تحضيراً للمونديال، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الانتصار في أي مباراة منها على الإطلاق من خلال تعرضه إلى الخسارة في 3 مباريات وأيضاً تعادله في مباراتين، إضافة إلى عدم نجاحه في تسجيل سوى هدفين فقط لا غير.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الوطني المصري إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس، على أن يحصل لاعبو المنتخب الوطني المصري في يوم غداً الجمعة على يوم مفتوح بدون تدريبات.

ويخوض المنتخب الوطني المصري مرانه الأخير في يوم السبت القادم على ملعب القاهرة الدولي، قبل أن يتوجه مباشرة بعد ذلك إلى دولة روسيا استعداداً من أجل المشاركة في المونديال، علماً بأن أولى مباريات المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا سوف تكون ضد منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي.

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