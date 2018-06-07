تعرف على السبب وراء سفر سعد سمير مبكراً إلى روسيا قبل بعثة المنتخب الوطني

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تعود بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في الساعة الثالثة عصراً من اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك من أجل قضاء يومين على الأراضي المصرية قبل السفر مباشرة إلى دولة روسيا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ولكن يتخلف عن بعثة المنتخب الوطني المصري العائدة اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة المدافع سعد الدين سمير، والذي يتجه مباشرة اليوم وبشكل مبكر من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى مقر إقامة المنتخب الوطني المصري في دولة روسيا وتحديداً في مدينة غروزني رفقة بعض الإداريين من المنتخب الوطني المصري.

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ويأتي سفر المدافع سعد الدين سمير مبكراً إلى دولة روسيا دون العودة إلى القاهرة، بسبب حاجته إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة إلى دولة روسيا بحسب نظام الحكومة الروسية، وخاصة وأن المدافع سعد الدين سمير تم إصدار له جواز سفر جديد بعدما انتهت فترة التجنيد الخاصة به في مطلع شهر يونيو الحالي.

ومن المقرر أن تلحق بعثة المنتخب الوطني المصري بالمدافع سعد الدين سمير في يوم السبت المقبل، وذلك بعد خوض المران الوداعي للجماهير المصرية على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في يوم السبت أيضاً، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سوف يحصل يوم غداً الجمعة على يوم مفتوح بدون تدريبات.

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