ما هي حقيقة دخول برشلونة في مفاوضات من أجل ضم “محمد صلاح” ؟

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كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي عن حقيقة اقتراب المصري محمد صلاح من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول دخول نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن أبرز الصحف العالمية قامت بربط في الأيام القليلة الماضية أسماء ثلاثة لاعبين بشكل خاص بنادي برشلونة، وهم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول إضافة إلى الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب نادي إنتر الإيطالي وأيضاً الفرنسي توماس ليمار لاعب نادي موناكو الفرنسي.

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كما أضافت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة أيضاً أن كل هذه الأنباء عبارة عن مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، وخاصة وأن ارتباط أسماء هؤلاء اللاعبين بنادي برشلونة ليس له أي غرض سوى الرفع من قيمة كلاً منهم في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل إما البحث عن عروض مغرية للإنتقال إلى نادي آخر أو الحصول على راتب أعلى في النادي الذي يتواجد فيه اللاعب حالياً.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي برشلونة ليست مهتمة على الإطلاق بخدمات المصري محمد صلاح، وخاصة وأن الهدف الرئيسي لإدارة نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي هو التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن جانبه كان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قد نفى بدوره أيضاً في الأيام القليلة الماضية كل الأنباء التي ترددت حول اقتراب محمد صلاح من الرحيل إلى صفوف نادي برشلونة عقب نهاية مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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