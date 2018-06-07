المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الفيفا وبطل العالم يُحافظ على الصدارة

Advertisements

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات على مستوى العالم بأكمله، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد سبعة أيام فقط من الآن.

وقد نجح المنتخب الوطني المصري في التقدم مركزاً واحداً فقط في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من خلال صعوده إلى المركز الخامس والأربعين على مستوى العالم بدلاً من المركز السادس والأربعين.

Advertisements

أما على المستوى العربي والإفريقي فقد حافظ المنتخب التونسي على صدارة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعكس مركزه على الصعيد العالمي، حيث كان المنتخب التونسي يحتل المركز الرابع عشر في التصنيف الدولي، إلا أنه تراجع إلى المركز الحادي والعشرين في التصنيف الجديد.

ومن جانبه حافظ بطل العالم منتخب ألمانيا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم دون أي تغيير على الإطلاق، ومن ثم جاء بعده مباشرة المنتخب البرازيلي في المركز الثاني وأيضاً المنتخب البلجيكي في المركز الثالث، فيما تراجع المنتخب الإسباني بشكل ملحوظ إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي.

إقرأ أيضاً: ما هي حقيقة دخول برشلونة في مفاوضات من أجل ضم “محمد صلاح” ؟