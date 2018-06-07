خالد جلال يتخذ قراراً هاماً بخصوص تحضيرات الزمالك للموسم الجديد

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اتخذ الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي قراراً هاماً، وذلك بخصوص تحضيرات فريق الزمالك استعداداً قبل انطلاقة الموسم الجديد عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

حيث قرر الكابتن خالد جلال أن يبدأ فريق الزمالك تحضيراته استعداداً لانطلاقة الموسم المقبل 2018 / 2019 م في يوم السبت القادم الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي، وذلك حتى يكون كل لاعبي فريق الزمالك في أفضل حالة بدنية حينما يأتي موعد انطلاقة الموسم في شهر أغسطس المقبل.

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وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس انعقاد جلسة خاصة في مقر نادي الزمالك، والتي جمعت بين الكابتن خالد جلال وبين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأيضاً في حضور الكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، وذلك من أجل الاتفاق على ملامح فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويسعى فريق الزمالك إلى الظهور بشكل مختلف تماماً في الموسم المقبل بعكس ما كان عليه الحال في الموسم المنصرم، علماً بأن فريق الزمالك سوف يُنافس في الدور الأول من عمر الموسم القادم على ثلاث جبهات قوية للغاية، وهي الدوري المصري الممتاز إضافة إلى كأس مصر وأيضاً البطولة العربية للأندية.

ولن يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل سوف يبدأ فريق الزمالك أيضاً في الدور الثاني من عمر الموسم مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في نسخة العام القادم 2019م، علماً بأن جماهير الزمالك لن ترضى من جديد بخروج فريقهُا بدون ألقاب من الموسم أو بلقب واحد فقط مثلما كان الحال في الموسم المنقضي بعد فوز فريق الزمالك بلقب كأس مصر.

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