الصحافة السعودية: منتخب مصر ضعيف قبل انطلاقة مونديال روسيا

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قامت العديد من الصحف السعودية بالتعليق اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي على الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري في مساء يوم أمس الأربعاء، وذلك على يد مضيفه منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

والبداية مع صحيفة “عكاظ”، التي كتبت مقالاً عن مباراة المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب بلجيكا تحت عنوان “بلا صلاح.. مصر تخسر أمام بلجيكا بثلاثية”، وفي إطار حديثها عن المباراة أكدت الصحيفة أن المنتخب الوطني قد ظهرت معاناته بشكل واضح للغاية في ظل غياب أبرز لاعب في صفوفه وهو محمد صلاح.

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أما صحيفة “الرياضية”، فقد كتبت مقالاً عن مباراة المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب بلجيكا تحت عنوان “مصر.. 5 مباريات بدون فوز”، وفي إطار حديثها عن المباراة أشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الوطني المصري لم يعرف طعم الفوز على الإطلاق طوال فترة تحضيراته للمونديال، وهو ما يؤكد بدوره على أن المنتخب المصري لن يذهب إلى المونديال وهو في حالة جيدة تماماً.

وأخيراً مع صحيفة “سبق”، التي كتبت مقالاً عن مباراة المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب بلجيكا تحت عنوان “قبل المونديال.. مصر تخسر ودية بلجيكا بالثلاثة”، وفي إطار حديثها عن المباراة أكدت الصحيفة أن المنتخب الوطني المصري سوف يذهب إلى مونديال روسيا المقبل بمعنويات ليست على ما يرام تماماً، وذلك في ظل تواضع نتائجه وأيضاً مستواه طوال معسكره الختامي قبل انطلاقة المونديال.

ويأتي رد فعل الصحف السعودية بعد المستوى الباهت الذي ظهر به المنتخب الوطني المصري في مباراته الودية الأخيرة قبل المونديال، والتي تعرض فيها إلى خسارة ثقيلة نوعاً ما على يد منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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