ميسي: رونالدو وصلاح لن يكونوا من ضمن نجوم مونديال روسيا المقبل

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أجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي مقابلة صحفية مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، وذلك قبل انطلاقة مشوار منتخب التانغو في مونديال روسيا المقبل.

وفي بداية حواره مع الصحيفة تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النجوم التي من المتوقع أن تتألق في مونديال روسيا المقبل، حيث أكد النجم ليونيل ميسي أن هناك العديد من النجوم الذين سيصنعون الفارق في مونديال روسيا، مثل كلاً من الثنائي نيمار جونيور وفيليبي كوتينيو مع المنتخب البرازيل.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك الثنائي فحسب، حيث أشار النجم ليونيل ميسي أيضاً إلى كلاً من الثنائي ديفيد سيلفا وأندريس إنييستا مع المنتخب الإسباني، إضافة إلى كلاً من الثنائي كيفين دي بروين وإيدن هازارد مع المنتخب البلجيكي، وأيضاً كلاً من الثنائي كيليان مبابي وأنطوان جريزمان مع المنتخب الفرنسي.

وفي مفاجأة مدوية لم يذكر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كلاً من الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى المصري محمد صلاح، وذلك ضمن قائمة النجوم التي من المتوقع أن تتألق بشكل ملفت في مونديال روسيا المقبل.

وفي إطار حديثه أيضاً شدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن منتخب بلاده الأرجنتيني لا يُهمه على الإطلاق أسماء الخصوم التي سوف يواجهها في مونديال روسيا المقبل منذ البداية وحتى في حالة وصول منتخب التانغو إلى المباراة النهائية، وذلك نظراً إلى أن المنتخب الأرجنتيني سوف يدخل المونديال عازماً على الفوز باللقب في نهاية المطاف.

وعن النجم البرازيلي نيمار جونيور، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يتمنى أن يعود نيمار جونيور مرة أخرى إلى صفوف نادي برشلونة في المستقبل القريب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يعلم جيداً أن ذلك الأمر من الصعب حدوثه، كما شدد أيضاً على أنه لن يحب رؤية نيمار جونيور ينتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد في الفترة القادمة.

وعن مستقبله في ملاعب كرة القدم، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لا يُفكر على الإطلاق في الوقت الحالي في مستقبله بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة في صيف عام 2021م، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه حينما يأتي ذلك الموعد سوف يجلس مع عائلته فقط لا غير من أجل تحديد مستقبله، كما فتح الباب أيضاً أمام إمكانية اعتزاله خارج صفوف نادي برشلونة في نهاية المطاف.

أما عن فوز الغريم التقليدي نادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن نادي ريال مدريد يُعتبر محظوظاً للغاية بحدوث ذلك الأمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن نادي برشلونة لا يُمكنه أن يفعل مثل النادي الملكي من خلال المراهنة فقط على لقب دوري أبطال أوروبا دون التفكير في كلاً من لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

كما أشار أيضاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أن إقصاء نادي برشلونة من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية توالياً لا يُعتبر أمراً مسموحاً على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الكتالوني سوف يسعى بكل قوة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

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