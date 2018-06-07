لجنة الكرة تحسم مصير مؤمن زكريا مع الأهلي قبل انطلاقة الموسم الجديد

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، قد حسمت مصير اللاعب مؤمن زكريا قبل انطلاقة الموسم الجديد عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد رفضت نهائياً فكرة رحيل اللاعب مؤمن زكريا عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل حاجة فريق الأهلي الماسة إلى خدماته في الموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن اللاعب مؤمن زكريا قد طلب مرة أخرى الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، وذلك في الاجتماع الذي جمع بينه في مساء يوم أمس الأربعاء مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أن الكابتن محمد يوسف أكد له أن فريق الأهلي في حاجة ماسة إلى خدماته وخاصة في ظل رغبته في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد أعار اللاعب مؤمن زكريا إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، مما جعل اللاعب يستفاد كثيراً من الناحية المادية مثله مثل النادي الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يرغب في تكرار هذه التجربة مرة أخرى وتحديداً في الدوري السعودي للمحترفين.

ولا شك أن اللاعب مؤمن زكريا يعيش في الوقت الحالي حالة نفسية سيئة للغاية، وخاصة بعدما تم استبعاده من القائمة سواء الأولية أو حتى النهائية للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل بالرغم من أن ذلك كان بمثابة هدفاً رئيسياً له طوال الموسم المنصرم.

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