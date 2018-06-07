اتحاد جدة السعودي يطلب رسمياً التعاقد مع لاعب الأهلي الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي أن نادي اتحاد جدة السعودي قد طلب بشكل رسمي التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي قد أرسل فاكساً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في صباح اليوم الخميس، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي والمنتخب التونسي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن عرض نادي اتحاد جدة السعودي لم يتم فيه تحديد أي قيمة مالية من أجل إتمام الصفقة، وإنما طلب النادي السعودي من نظيره النادي الأهلي تحديد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه من أجل التخلي عن اللاعب التونسي علي معلول في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن النادي الأهلي لن يرد بشكل رسمي على ذلك العرض في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من أن الجميع يعلم جيداً أن النادي الأهلي لا يرغب في التفريط في اللاعب التونسي علي معلول تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت المغريات المادية.

ولكن وفي الوقت ذاته لم يحسم اللاعب التونسي علي معلول مستقبله داخل جدران القلعة الحمراء، علماً بأن قراره النهائي سوف يتم تحديده بشكل رسمي عقب نهاية مشوار منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن علي معلول ينتظر المزيد من العروض الأخرى المغرية وخاصة من طرف أندية القارة الأوروبية.

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