الأهلي يكشف عن السبب الرئيسي وراء فشل المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز

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كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي عن السبب الحقيقي وراء فشل المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والذي كان مرشحاً لكي يتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في مساء يوم أمس الخميس، أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أنه من الواضح تواجد جهات غير معلومة تتواصل مع كل مدرب عالمي يرغب النادي الأهلي في التعاقد معه، وذلك من أجل تغيير رأي المدرب في اللحظة الأخيرة قبل إتمام عملية التعاقد بشكل رسمي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد شريف فؤاد على أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تعاقدت بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن تذاكر الطيران الخاصة بالمدرب البرتغالي قد تم إرسالها له حتى يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في يوم الخميس.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار فريد فؤاد أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز اعتذر بشكل مفاجئ للغاية عن تفعيل عقده مع النادي الأهلي بسبب ظروف أسرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الأهلي لديه كامل الحق في التعامل مع الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

وفي ختام تصريحاته طلب شريف فؤاد من جماهير النادي الأهلي الوقوف خلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والثقة في قدراته، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي الأهلي لا يزال لديه العديد من الخطط البديلة من أجل تعيين مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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