اتحاد جدة يتراجع بشكل مفاجئ عن فكرة ضم علي معلول من الأهلي

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم السابع من شهر يونيو الحالي عن تراجعه بشكل رسمي ومفاجئ عن فكرة ضم اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أصدر نادي اتحاد جدة بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لتوضيح موقفه من ضم اللاعب التونسي علي معلول، وقد جاء في ذلك البيان: “إشارة إلى ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية عن تقديم نادي الاتحاد عرضاً إلى نظيره الأهلي المصري لضم اللاعب التونسي علي معلول فإن المركز الإعلامي يود أن يوضح التالي”.

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كما جاء أيضاً في البيان: “تواصل وكيل أعمال اللاعب مع المسؤولين في النادي ناقلاً رغبة اللاعب في الاحتراف في صفوف الفريق الاتحادي، بعد تلقي هذه الرغبة قامت إدارة النادي بمخاطبة نظيرتها إدارة نادي الأهلي المصري على ضوء ذلك”.

وفي ختام البيان: “وأخيراً تم صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب، ويأتي هذا التوضيح متماشياً مع نهج إدارة النادي في التعامل بشفافية كاملة لإيضاح الصورة أمام الجماهير الاتحادية والرأي العام الرياضي”.

وبناءً على ذلك البيان الرسمي من طرف نادي اتحاد جدة السعودي، فإن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات يعلم الآن جيداً أن اللاعب التونسي علي معلول لا يرغب في البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء قبل انطلاقة الموسم المقبل.

أما اللاعب التونسي علي معلول فلن يُمثل له ذلك البيان أي مشكلة على الإطلاق، وخاصة وأن اللاعب التونسي سوف يُشارك مع منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل، مما يجعله متأكداً من تلقيه العديد من العروض من المغرية عقب نهاية مونديال روسيا مباشرة.

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