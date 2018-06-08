صفقة تبادلية تحوم في الأفق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بعد المونديال

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو الحالي أن صفقة تبادلية بدأت تحوم في الأفق، وذلك بين كلاً من نادي ريال مدريد الإسباني وبين نظيره نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف نادي ريال مدريد بات مسألة وقت فقط لا أكثر، وخاصة في ظل عدم رغبة إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز في زيادة راتب الدون السنوي بحسب طلب الأخير.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المفاوضات بين إدارة نادي ريال مدريد وبين البرتغالي جورجي مينديش وكيل أعمال الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وصلت حتى الآن إلى طريق مسدود تماماً، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المفاوضات سوف يتم فتحها مرة أخرى بين الطرفين عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن إدارة نادي ريال مدريد لن تجعل الدون كريستيانو رونالدو يرحل عن صفوف النادي الملكي بهذه السهولة، إلا في حالة كان الجميع داخل نادي ريال مدريد متأكداً من إمكانية تعويضه في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من خلال إما التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو إما البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

ولعل ما يجعل النجم البرازيلي نيمار جونيور أقرب إلى الانتقال إلى البيت الملكي، هو رغبة النجم البرازيلي نفسه في اللعب لصالح نادي ريال مدريد انطلاقاً من الموسم القادم، إضافة إلى رغبة إدارة نادي باريس سان جيرمان أيضاً برئاسة القطري ناصر الخليفي في التعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو.

وبكل تأكيد تبقى كل الاحتمالات واردة في نهاية المطاف، وخاصة وأن كلاً من النجمين يستعدان من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، مما يعني أن حدوث أي خطوة رسمية مهما كانت هذه الخطوة سوف تكون عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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