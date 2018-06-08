تعرف على تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد وجميع قنوات بي إن سبورت

Advertisements

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت الإخبارية واحدة من أفضل القنوات الرياضية في الوقت الحالي سواء على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو حتى على مستوى العالم بأكمله، وفي هذه المقال سوف نستعرض لكم جميع الترددات الخاصة بشبكة قنوات بي إن سبورت، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات وأيضاً القمر الصناعي سهيل سات.

وتتنوع قنوات بي إن سبورت التابعة لمجموعة بي إن الإعلامية، حيث سوف نستعرض لكم تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية، إضافة إلى قنوات بي إن سبورت من HD1 وحتى HD10 التي يتم بثها باللغة العربية، وأيضاً قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والتي يتم بثها بشكل مجاني مثلها مثل قناة بي إن سبورت الإخبارية.

Advertisements

وسوف نستعرض لكم أيضاً تردد قنوات بي إن ماكس سبورت، والتي تُعتبر هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات مونديال روسيا المقبل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية تُعتبر هي الناقل الوحيد لمونديال روسيا المقبل.

والبداية الآن مع قنوات Bein Sports HD1 / Bein Sports HD2 / Bein Sports HD3 / Bein Sports HD4 / Bein Sports Max HD2 / Bein Sports Max HD3، حيث يتم بث هذه القنوات على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12264، أما معدل الترميز فهو 27500، بينما معدل استقطاب الموجة أفقي، فيما ترميز القنوات أو معدل تصحيح الخط هو 2/3، كما أن معدل تردد الموجه فهو 8PSK.

أما قنوات Bein Sports HD9 / Bein Sports HD8 / Bein Sports HD7 / Bein Sports HD6 / Bein Sports HD5، يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12475، أما معدل الترميز فهو 27500، بينما معدل استقطاب الموجة فهو عمودي، بينما ترميز القنوات أو معدل تصحيح الخط فهو 2/3.

وأخيراً مع قنوات Bein Sports HD10 / Bein Sports HD / Bein News / Bein Sports Max HD1 / Bein Sports Max HD4، التي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12245، أما معدل الترميز فهو 27500، فيما معدل استقطاب الموجة فهو عمودي، بينما ترميز القنوات أو معدل تصحيح الخط فهو 2/3.

هذا ولا تختلف ترددات جميع قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات مهما كان نوع جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك سواء كنت تستخدم جهاز Bein 1000s، أو كنت تستخدم جهاز Humax HD Mini، أو أيضاً كنت تستخدم جهاز Humax 3030، وأخيراً لو كنت تستخدم جهاز Humax 4030.

وفي حالة أردت مشاهدة قناة Bein News على القمر الصناعي سهيل سات أو القمر الصناعي عرب سات، فيجب عليك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد 11566، أما معدل الترميز فهو 27500، بينما إشارة ارسال البث سوف تكون DVB S2، فيما معدل استقطاب الموجة سوف يكون أفقي، كما سوف يتم ضبط ترميز القنوات أو معدل تصحيح الخط إلى 2/3، وأخيراً معدل تردد الموجه هو 8PSK.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات مونديال روسيا المقبل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قامت شبكة قنوات بي إن سبورت بتخصيص أربع قنوات مختلفة تُمثل باقة لوحدها من أجل نقل أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وهي قنوات Bein Sports Max HD1 وHD2 باللغة العربية، إضافة إلى قناة Bein Sports Max HD3 باللغة الإنجليزية، وأيضاً قناة Bein Sports Max HD4 باللغة الفرنسية.

إقرأ أيضاً: صفقة تبادلية تحوم في الأفق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بعد المونديال