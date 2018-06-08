منتخب الأرجنتين يتلقى ضربة موجعة للغاية قبل انطلاقة مونديال روسيا

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تلقى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد ستة أيام فقط من الآن.

حيث أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الجمعة بشكل رسمي عن غياب اللاعب مانويل لانزيني عن صفوف منتخب التانغو في مونديال روسيا المقبل، وذلك بعدما تعرض اللاعب إلى إصابة خطيرة للغاية في المران الصباحي اليوم للمنتخب الأرجنتيني.

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كما أشار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أيضاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن اللاعب مانويل لانزيني قد تعرض إلى إصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، مما يؤكد بالتالي غيابه عن مونديال روسيا المقبل إضافة إلى احتمالية غيابه عن الأشهر الأولى من عمر الموسم القادم.

ومن جانبها أكدت العديد من التقارير الصحفية العالمية أن الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني قد يقوم باستدعاء المهاجم ماورو إيكاردي إلى القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين في مونديال روسيا المقبل، وذلك من أجل تعويض غياب اللاعب مانويل لانزيني عن المونديال.

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