مصادر صحفية مصرية تكشف عن أنباء سارة للشعب المصري قبل المونديال

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو الحالي عن أنباء سارة للغاية للشعب المصري بأكمله، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بستة أيام فقط لا غير.

حيث أشارت المصادر إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد أكد أن اللاعب محمد صلاح بات قريباً للغاية من التعافي من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة في مفصل الكتف، مما يُعزز حظوظه بالتالي في المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في المباراة الأولى في مونديال روسيا المقبل ضد منتخب الأوروغواي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن محمد صلاح سوف يكون جاهزاً قبل موعد المباراة الأولى أمام نظيره منتخب الأوروغواي بنسبة 90%، على أن يكون القرار النهائي سواء بمشاركة اللاعب بصفة أساسية في المباراة أو جلوسه على مقاعد البدلاء بيد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن محمد صلاح سوف يكون جاهزاً بشكل كلي للمشاركة في المباراة الثانية أمام منتخب روسيا في مونديال روسيا في حالة عدم مشاركته في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولا شك أن آمال الشعب المصري بأكمله باتت معقودة على اللاعب محمد صلاح في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن أداء المنتخب الوطني المصري بدونه طوال الفترة الماضية كان شبه كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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