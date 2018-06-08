السعودية تخسر بصعوبة بالغة أمام ألمانيا في آخر تجاربهِا الودية قبل المونديال

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تعرض المنتخب السعودي إلى الخسارة بصعوبة بالغة للغاية خارج أرضه على يد مضيفه منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو الحالي على ملعب باري أرينا على أرض دولة ألمانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب ألمانيا في المباراة كلاً من المهاجم تيمو فيرنر في الدقيقة الثامنة، إضافة إلى المدافع السعودي عمر هوساوي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والأربعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب السعودي في المباراة القائد تيسير الجاسم في الدقيقة الرابعة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى في مونديال روسيا، فيما يتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة في مونديال روسيا.

وفي بقية مباريات اليوم الودية أيضاً، حقق منتخب كرواتيا الفوز على حساب نظيره منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف واحد، كما حقق منتخب سويسرا الفوز على حساب نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل لا شئ.

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