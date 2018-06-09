محمد صلاح يكشف عن طموحاته رفقة المنتخب الوطني قبل انطلاقة المونديال

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أجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو الحالي مقابلة صحفية مع المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا بأيام قليلة فقط.

وفي إطار هذه المقابلة الصحفية تحدث محمد صلاح عن العديد من الأمور الخاصة به، وذلك سواء بخصوص طموحاته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، أو بخصوص مدى جاهزيته من أجل المشاركة في المونديال، كما تحدث أيضاً عن إصابته التي كان قد تعرض لها رفقة ناديه ليفربول في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وإليكم الآن أبرز النقاط التي تحدث عنها المصري محمد صلاح في مقابلته مع صحيفة “ماركا”:

عن مشاركة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، أكد محمد صلاح أن مشاركة المنتخب الوطني المصري في المونديال يُعتبر بالنسبة للمصريين مثل فوز مثلاً منتخب إسبانيا بلقب المونديال.

عن طموحاته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، أكد محمد صلاح أن الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا هو التأهل إلى الدور الثاني من عمر المونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتمنى أن يواجه منتخب إسبانيا في الدور ثمن النهائي، كما أشار أيضاً إلى أنه يحب المهاجم دييغو كوستا كثيراً سواء على المستوى الشخصي أو كلاعب على أرض الملعب.

عن إصابته في مفصل الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: “لقد كانت حالتي النفسية سيئة للغاية، اعتقدت أنني سوف أغيب عن المونديال بأكمله، أنا الآن على ما يرام وفي حال أفضل بكثير، أتمنى أن ألعب المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي، لكن ذلك سوف يعتمد بشكل رئيسي حينما يحين موعد المباراة”.

وعن تعليقات النجم الإسباني سيرجيو راموس بخصوص عدم تعمد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال محمد صلاح: “لا أعرف ربما هي إصابة غير متعمدة، يقول أنني أمسكت به أولاً، إنه مضحك، الأمور دائماً تكون على ما يرام عندما يكون الشخص الذي تسبب في بكائك يجعلك تضحك، راموس أرسل رسالة لي بعد المباراة، ولكن لم أخبره تماماً أنني على ما يرام”.

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