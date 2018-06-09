مشجع منتخب مصر في المونديال.. تعرف على كيفية الحصول على الروبل الروسي والدولار الأمريكي

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اقترب الموعد الذي ينتظره العالم بأكمله وهو موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد أيام قليلة فقط من الآن، ومع اقتراب ذلك الموعد يتساءل المشجع المصري للمنتخب الوطني المصري الذي سوف يكون حاضراً في دولة روسيا أثناء المونديال عن كيفية الحصول على عملة الدولار الأمريكي أو الروبل الروسي من أجل تكاليف المعيشة هناك طوال فترة المونديال.

ولا يتعامل أي بنك من البنوك المصرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية مع العملة الروسية، حيث لا يقوم 38 بنكاً في مختلف أنحاء مصر ببيع أو شراء عملة الروبل الروسي، وبالتالي لن تكون هناك أي طريقة من أجل صرف الأموال في دولة روسيا إما عن طريق بطاقات الدفع بمختلف أنواعها أو إما عن طريق عملة الدولار الأمريكي.

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حيث يجب على المشجع المصري أن يقوم أولاً بشراء الدولار الأمريكي من البنوك المصرية قبل السفر إلى دولة روسيا، وذلك عن طريق تقديم مستندات السفر التي تتمثل في تذكرة الطيران إلى دولة روسيا، إضافة إلى بطاقة المشجع التي تعتبر بديلة عن تأشيرة دخول دولة روسيا أثناء المونديال، وذلك حتى يتمكن المشجع المصري من الحصول على المبلغ المطلوب مهما كان حجمه.

وبعد ذلك يجب على المشجع المصري أن يقوم باستبدال الدولار الأمريكي بالروبل الروسية من البنوك الروسية على أرض دولة روسيا أثناء تواجده في المونديال، حتى يتمكن من الإنفاق طوال رحلته في دولة روسيا، وقبل العودة إلى الأراضي المصرية يجب على المشجع المصري أن يقوم بإعادة استبدال ما تبقى معه من أموال من الروبل الروسي إلى الدولار الأمريكي حتى يتمكن من تحويلها إلى العملة المصرية حينما يعود إلى مصر.

أما في حالة استخدام بطاقات الدفع أو الائتمان بمختلف أنواعها، يجب على المشجع المصري أن يعلم جيداً أنه سوف يتم إضافة نسبة متوسطها 3% على عملية التحويل إلى الدولار الأمريكي، وذلك حينما يتم استخدام البطاقات من أجل الدفع لشراء أي شئ داخل دولة روسيا.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال روسيا المقبل في يوم الخميس القادم الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي، وذلك حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سوف يخوض مباراته الأولى في المونديال ضد منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من الشهر الحالي.

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