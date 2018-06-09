المنتخب الوطني يختتم تحضيراته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى روسيا

Advertisements

يختتم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي تحضيراته في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك قبل التوجه مباشرة في صباح يوم غداً الأحد إلى أرض دولة روسيا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني المصري مرانه الختامي في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم السبت، وتحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، علماً بأن المران الختامي اليوم سوف يكون مفتوحاً أمام كل وسائل الإعلام المصرية إضافة إلى بعض الجماهير المصرية الحاملة للدعوات.

Advertisements

وخاض المنتخب الوطني المصري فترة إعداد سيئة للغاية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وذلك سواء في معسكره الأول في شهر مارس الماضي أو حتى في معسكره الختامي الذي انتهى في يوم الخميس الماضي، حيث خاض المنتخب الوطني المصري طوال هذه الفترة 5 مباريات ودية لم يعرف فيها طعم الانتصار على الإطلاق، وإليكم الآن نتائج هذه المباراة الودية:

منتخب مصر 2/1 منتخب البرتغال.

منتخب مصر 1/0 منتخب اليونان.

منتخب مصر 1/1 منتخب الكويت.

منتخب مصر 0/0 منتخب كولومبيا.

منتخب مصر 3/0 منتخب بلجيكا.

ويُشارك المنتخب الوطني المصري في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، علماً بأنه يتواجد في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال إضافة إلى المنتخب السعودي الشقيق وأيضاً منتخب الأوروغواي العنيد للغاية والذي يُعتبر المرشح الأول للتأهل عن هذه المجموعة، وإليكم الآن جدول مباريات المنتخب الوطني المصري في المونديال:

منتخب مصر / منتخب الأوروغواي / الجولة الأولى.

منتخب مصر / منتخب روسيا / الجولة الثانية.

منتخب مصر / منتخب السعودية / الجولة الثالثة.

هذا ومن المقرر أن يحصل المنتخب الوطني المصري على مبلغ 8 مليون دولار فقط في حالة خروجه من الدور الأول أي تم إقصائه من دور المجموعات، أما في حالة نجاحه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، سوف يحصل حينها المنتخب الوطني المصري على مبلغ 12 مليون دولار إضافية، وفي حالة حدوث معجزة تاريخية ووصل المنتخب الوطني المصري إلى الدور ربع النهائي، سوف يحصل حينها على مبلغ 16 مليون دولار إضافية.

إقرأ أيضاً: مشجع منتخب مصر في المونديال.. تعرف على كيفية الحصول على الروبل الروسي والدولار الأمريكي