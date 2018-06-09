تعرف على تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لبعثة المنتخب الوطني اليوم

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شهد القصر الرئاسي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك من أجل دعمهم قبل التوجه مباشرة يوم غداً الأحد إلى دولة روسيا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

على هامش ذلك الاستقبال الرئاسي الرسمي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أعضاء بعثة المنتخب الوطني المصري أنه من حق كل إنسان أن يحلم وأن يُحارب أيضاً من أجل تحقيق ذلك الحلم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يجب على فرد في بعثة المنتخب الوطني المصري أن يحلم حتى يكون قادراً على إسعاد الشعب المصري بأكمله.

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وفي إطار حديثه أيضاً مع بعثة المنتخب الوطني المصري، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المنتخب الوطني المصري قادر على إسعاد الملايين من المصريين بالرغم من قلة عددهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن بعثة المنتخب الوطني المصري سوف تذهب للمشاركة في بطولة كأس العالم، ولكن سوف يكون وراءها 100 مليون مصري يثق بهم وفي قدراتهم على النجاح.

ومن جانبه قام السد العالي عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني المصري بتوجيه كلمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد السد العالي عصام الحضري للرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري لديهم عزيمة وإصرار كبير للغاية على تحقيق إنجاز كبير لكرة القدم المصرية في مونديال روسيا المقبل.

وفي إطار حديثه أيضاً شدد السد العالي عصام الحضري على أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري قد تعاهدوا أيضاً على عدم الذهاب إلى مونديال روسيا والاكتفاء فقط بالتمثيل المشرف مثلما يعتقد العديد من المصريين.

وفي ختام حديثه حرص السد العالي عصام الحضري على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم كل أعضاء بعثة المنتخب الوطني المصري، مؤكداً في الوقت ذاته على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة في مصر بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ساهم بنسبة كبيرة في تحقيق حلم الصعود إلى المونديال بعد غياب 28 عاماً.

أما بخصوص مقابلة اللاعب محمد صلاح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه مع محمد صلاح على أن أهم شئ في الفترة القادمة هو سلامته الشخصية في المقام الأول وليس المشاركة في المونديال وهو لا يزال يُعاني من الإصابة.

ومن جانبه حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري هو الآخر على تقديم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك الاستقبال يُساعد المنتخب المصري كثيراً على تحقيق أهدافه، كما تمنى أيضاً أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثة المنتخب الوطني المصري للمرة الرابعة عقب نجاح المنتخب المصري في تحقيق إنجاز كبير في مونديال روسيا المقبل.

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