منتخب الأرجنتين يكشف عن بديل لانزيني المصاب في مونديال روسيا المقبل

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كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي عن بديل اللاعب مانويل لانزيني المصاب، والذي سوف يتم استدعائه إلى القائمة النهائية للمنتخب الأرجنتيني في مونديال روسيا المقبل.

حيث أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن اختيار الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين متوسط الميدان الهجومي إينزو بيريز لكي ينضم إلى قائمة منتخب التانغو النهائية في مونديال روسيا المقبل.

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وكانت العديد من التقارير الإعلامية على مستوى العالم بأكمله قد أشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي سوف يقوم باستدعاء المهاجم ماورو إيكاردي إلى مونديال روسيا المقبل من أجل تعويض غياب اللاعب مانويل لانزيني، إلا أن المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي واصل التصميم على رأيه وقام باستدعاء اللاعب إينزو بيريز.

ومن جانبه تأكد غياب اللاعب مانويل لانزيني ليس فقط عن مونديال روسيا المقبل، وإنما عن ملاعب كرة القدم بشكل عام لمدة 6 أشهر كاملة، وذلك بسبب تعرضه إلى الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى أثناء مشاركته في إحدى الحصص التدريبية لمنتخب الأرجنتين تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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