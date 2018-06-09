باسم مرسي يسخر من بطولة كأس العالم بسبب عدم تواجده في قائمة المنتخب الوطني

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قام اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك حالياً بالحديث اليوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي عن مشاركة الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل، كما تحدث أيضاً عن موضوع استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي سوف تكون حاضرة في المونديال.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم السبت، أكد اللاعب باسم مرسي أنه لن يموت بسبب عدم مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر بطولة كأس العالم بطولة عادية وليس مثل حال العديد من اللاعبين الذين ينظرون إلى البطولة على أنها بمثابة حلم عظيم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب باسم مرسي إلى أنه شعر بالحزن نوعاً ما بسبب عدم التواجد في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأنه كان يرغب على الأقل في التواجد فقط في القائمة دون التفكير في المشاركة بصفة أساسية.

وفي بقية تصريحاته شدد اللاعب باسم مرسي على أن السبب الرئيسي وراء فرحة الجماهير المصرية العارمة بعد التأهل إلى مونديال روسيا المقبل، هي أن المنتخب الوطني المصري لا يتأهل بصفة مستمرة إلى المونديال كل أربع سنوات مثلما هو حال المنتخبات الكبيرة التي تُشارك دائماً باستمرار، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشاركة في بطولة كأس العالم بشكل مستمر سوف يجعلها تماماً مثل بطولة كأس أمم أفريقيا.

أما عن السبب الرئيسي وراء استبعاده من قائمة المنتخب الوطني المصري بالرغم من اعتذاره إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، فقد أكد اللاعب باسم مرسي أن أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري تربص به وأخبر بعض المعلومات غير الصحيحة عنه إلى المدير الفني هيكتور كوبر مما أدى إلى استبعاده في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من هذه التصريحات الصادمة نوعاً ما من طرف اللاعب باسم مرسي قبل انطلاقة مونديال روسيا بخمسة أيام فقط لا غير، إلا أن الأمر المؤكد هو أن المهاجم باسم مرسي كان لا يستحق على الإطلاق أن يتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري، وخاصة في ظل الأداء الكارثي الذي قدمه رفقة ناديه الزمالك طوال الموسم المنصرم على جميع المستويات.

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