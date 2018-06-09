المغرب تتغلب ودياً على إستونيا بثلاثية في آخر تجاربها قبل المونديال

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حقق المنتخب المغربي فوزاً سهلاً على حساب مضيفه منتخب إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي على أرض دولة إستونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب المغرب في المباراة كلاً من يونس بلهندة في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى حكيم زياش في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء، وأيضاً يوسف آيت النصيري في الدقيقة الثانية والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب إستونيا في المباراة اللاعب بورجي في الدقيقة السادسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب المغربي استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب إسبانيا وأيضاً منتخب إيران.

وفي مباراة أخرى ودية اليوم أيضاً، حقق منتخب أستراليا الفوز على حساب نظيره منتخب المجر بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق منتخب صربيا فوزاً كاسحاً على حساب نظيره منتخب بوليفيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن منتخب أستراليا يتواجد في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا، بينما يتواجد منتخب صربيا في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا.

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