إسبانيا تتخطى تونس بشق الأنفس بهدف نظيف ودياً قبل مونديال روسيا

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حقق المنتخب الإسباني فوزاً في غاية الصعوبة على حساب نظيره منتخب تونس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي على ملعب كوبان في مدينة كراسنودار على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب تونس في المباراة المهاجم أسباس في الدقيقة الرابعة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب بلجيكا وأيضاً منتخب بنما، فيما يتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية في مونديال روسيا، وذلك بجوار كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب المغرب وأيضاً منتخب إيران.

تشكيلة منتخب تونس الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي.

خط الدفاع: ديلان براون / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / علي معلول.

خط الوسط: فرجاني ساسي / سيف الدين الخاوي / إلياس السخيري / نعيم السليتي / أنيس البدري.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

المدير الفني: التونسي نبيل معلول.

تشكيلة منتخب إسبانيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: اودريوزولا / جيرارد بيكيه / سيرجيو راموس / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياجو ألكانتارا / أندريس إنييستا / إيسكو / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رودريجو مورينو.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

ملخص مباراة تونس واسبانيا الودية

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول المنتخب الإسباني كعادته أن يفرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب، ومن ثم تصعيد السيطرة بشكل تدريجي سعياً إلى إحراز الأهداف، وفي مقابل ذلك حاول المنتخب التونسي عدم الاندفاع وترك مناطقه الخلفية بدون حراسة نظراً إلى قوة الخطوط الأمامية للمنتخب الإسباني.

وفي الدقيقة الثانية عشر كاد المنتخب التونسي أن يُفجر مفاجأة مدوية عقب استغلال خطأ فادح من خط دفاع منتخب إسبانيا، وذلك حينما سدد اللاعب فرجاني ساسي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته وصلت سهلة للغاية إلى حارس المرمى ديفيد دي خيا.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الإسباني في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية والعشرين حينما سدد القائد سيرجيو راموس كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل لتبقى النتيجة سلبية بدون أهداف على حالها بين كلاً من الطرفين.

ومع مرور الدقائق واصل المنتخب الإسباني عملية استحواذه السلبي نوعاً ما على الكرة، وفي مقابل ذلك حاول المنتخب التونسي أن يستغل الهجمات المرتدة السريعة حتى يتمكن من تسجيل أولى الأهداف في مرمى الطرف المنافس، ليستمر ذلك السيناريو الباهت نوعاً ما حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلته، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثلاثي ناتشو فيرنانديز إضافة إلى كوكي وأيضاً لوكاس فاسكيز بدلاً من الثلاثي اودريوزولا إضافة إلى تياجو ألكانتارا وأيضاً إيسكو.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي أن يقوم بإراحة ظهيره الأيسر علي معلول، وذلك نظراً إلى المجهود الكبير للغاية الذي بذله اللاعب طوال دقائق المباراة ليُشارك بدلاً منه اللاعب أسامة الحدادي.

وبعدها بدقيقتين فقط حاول المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي دييغو كوستا إضافة إلى ماركو أسينسيو بدلاً من الثنائي رودريجو مورينو إضافة إلى ديفيد سيلفا.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول المدير الفني التونسي نبيل معلول أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما حتى لا يستحوذ عليه المنتخب الإسباني بشكل أكبر، وذلك من خلال إشراك محمد أمين بن عمر بدلاً من سيف الدين الخاوي.

وبعدها بسبعة دقائق فقط بحث المدير الفني التونسي نبيل معلول عن تقوية العمق الهجومي للمنتخب التونسي، وذلك من خلال إشراك المهاجم المخضرم صابر بن خليفة بدلاً من نعيم السليتي الذي كان واحداً من أبرز لاعبي المنتخب التونسي في هذه المباراة الودية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين كاد المنتخب التونسي ينجح في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد لاعبه البديل محمد أمين بن عمر كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى ديفيد دي خيا وسط غضب عارم من طرف المدير الفني نبيل معلول نظراً إلى سهولة الفرصة كثيراً.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين نجح المنتخب الإسباني أخيراً في تسجيل هدفه الأول في المباراة في مرمى نسور قرطاج بعد معاناة كبيرة للغاية طوال دقائق المباراة، وذلك عبر المهاجم البديل أسباس الذي استفاد من صناعة أكثر من رائعة من زميله دييغو كوستا، لتمر بعدها الدقائق المتبقية دون أن تشهد أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة منتخب إسبانيا قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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