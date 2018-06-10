وفود المنتخبات تواصل هبوطها على أرض دولة روسيا قبل انطلاقة المونديال

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لا تزال وفود المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا المقبل تواصل هبوطها على أرض دولة روسيا، وذلك قبل موعد انطلاقة المونديال بأيام قليلة فقط مع العلم بأن ضربة بداية مونديال روسيا سوف تكون في يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي حينما يلتقي المنتخب السعودي الشقيق مع نظيره مستضيف المونديال منتخب روسيا.

وقد وصل يوم أمس الجمعة إلى دولة روسيا بعثة كلاً منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، إضافة إلى بعثة المنتخب السعودي الشقيق وأيضاً بعثة منتخب أيسلندا، كما وصل أيضاً في مساء يوم أمس الجمعة بعثة المنتخب المغربي إلى الأراضي الروسية.

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ومن جانبها بدأت بعثة المنتخب الوطني المصري في التحرك إلى دولة روسيا من مطار القاهرة الدولي في صباح اليوم، على أن تصل في الساعات القليلة القادمة استعداداً من أجل المشاركة في أكبر محفل رياضي دولي على مستوى العالم بأكمله.

ولا شك أن بقية وفود المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا المقبل سوف تصل جميعاً إلى دولة روسيا في الأيام القليلة قبل انطلاقة الحدث الأكبر في يوم الخميس القادم، علماً بأن بعثة كلاً منتخب تونس إضافة إلى بعثة منتخب إسبانيا سبق وأن وصلا مبكراً إلى أرض دولة روسيا في الأيام الماضية.

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