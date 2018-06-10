تعرف على ما قاله “محمد صلاح” للرئيس السيسي قبل السفر إلى روسيا

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شهد القصر الرئاسي في العاصمة المصرية القاهرة في يوم أمس السبت الموافق لليوم التاسع من شهر يونيو الحالي قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك قبل توجه البعثة بكاملها اليوم الأحد إلى دولة روسيا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وعلى هامش ذلك الاستقبال دار حواراً سريعاً بين كلاً من الرئيس السيسي وبين محمد صلاح أبرز لاعب في صفوف المنتخب الوطني المصري، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه السؤال أولاً إلى اللاعب محمد صلاح والذي كان يتعلق تحديداً بحالته في الوقت الحالي بعد الإصابة.

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ومن ثم أكد محمد صلاح للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بات يشعر بتحسن كبير للغاية مما يجعله قادراً على خوض المباراة الأولى في المونديال ضد منتخب الأوروغواي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد في ختام حديثه مع محمد صلاح على ضرورة عدم الاستعجال في العودة من الإصابة قائلاً: “سلامتك أهم”.

وكانت بعثة المنتخب الوطني المصري قد انطلقت في صباح اليوم الأحد من مطار القاهرة الدولي تجاه دولة روسيا، على أن تصل البعثة خلال الساعات القليلة القادمة إلى مقر إقامة المنتخب في دولة روسيا، بينما سوف يبدأ المنتخب الوطني المصري تحضيراته من أجل خوض مباراته الأولى ضد منتخب الأوروغواي انطلاقاً من يوم غداً الإثنين.

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