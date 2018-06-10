سكاي سبورتس تكشف عن قائمة اللاعبين المتوقع تألقهم في المونديال.. لاعب مصري في القائمة !

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كشفت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” العالمية اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي عن قائمة تتكون من 20 لاعباً من المتوقع أن يتألقوا بشكل ملفت للغاية رفقة منتخباتهم في مونديال روسيا المقبل الذي سينطلق بعد أربعة أيام فقط من الآن.

وقد شهدت هذه القائمة تواجد لاعب من صفوف المنتخب الوطني المصري، وعلى غير المتوقع لم يتواجد اللاعب محمد صلاح بل ضمت القائمة اسم اللاعب محمود حسن تريزيجيه، حيث أشارت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” إلى أن اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب متميز للغاية وسوف يُساهم بشكل كبير في ظهور المنتخب الوطني المصري بشكل جيد في المونديال رفقة محمد صلاح.

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كما ضمت القائمة أيضاً ثلاث لاعبين عرب آخرين، وهم المهاجم محمد السهلاوي لاعب المنتخب السعودي الشقيق، إضافة إلى صانع الألعاب الواعد حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي الشقيق، وأيضاً الظهير الأيمن ديلان براون لاعب المنتخب التونسي الشقيق.

وينطلق مونديال روسيا المقبل في يوم الخميس القادم الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي، وذلك حينما يواجه منتخب روسيا مستضيف المونديال نظيره منتخب السعودية الشقيق، وذلك تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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