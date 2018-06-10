قائد منتخب الأوروغواي يُحذر المنتخب الوطني قبل انطلاقة مونديال روسيا

Advertisements

تحدث المدافع دييجو جودين قائد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب الأوروغواي اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي عن مشاركة منتخب بلاده في مونديال روسيا المقبل، وذلك قبل أربعة أيام فقط من موعد انطلاقة المونديال.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد إلى مختلف وسائل الإعلام في دولة الأوروغواي، أكد القائد دييجو جودين أن كامل تركيز منتخب الأوروغواي منصب في الوقت الحالي فقط على تحقيق الانتصار على حساب المنتخب الوطني المصري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار القائد دييجو جودين إلى أن الهدف الرئيسي لمنتخب الأوروغواي في مونديال روسيا المقبل هو ضمان الصعود إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل لاعبي المنتخب الأوروغوياني سوف يُقاتلون بكل قوة في المونديال من أجل إسعاد شعب دولة الأوروغواي.

ويبدأ منتخب الأوروغواي مشواره في مونديال روسيا المقبل انطلاقاً من يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك حينما يلتقي مع المنتخب الوطني المصري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن المجموعة الأولى في المونديال تضم أيضاً كلاً من منتخب روسيا مستضيف البطولة على أرضه إضافة إلى المنتخب السعودي الشقيق.

إقرأ أيضاً: سكاي سبورتس تكشف عن قائمة اللاعبين المتوقع تألقهم في المونديال.. لاعب مصري في القائمة !