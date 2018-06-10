بعثة المنتخب الوطني المصري تصل إلى دولة روسيا استعداداً للمشاركة في المونديال

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وصلت بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم منذ قليل اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي إلى دولة روسيا، وذلك استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أربعة أيام فقط من الآن.

وقد تقدم بعثة المنتخب الوطني المصري المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومن لحقه جميع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم ثم الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قبل أن ينزل كل لاعبي المنتخب الوطني المصري من الطائرة الخاصة بقيادة اللاعب محمد صلاح إضافة إلى بقية لاعبي المنتخب الوطني.

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وعقب الوصول إلى دولة روسيا سوف تتوجه بعثة المنتخب الوطني المصري مباشرة إلى مقر إقامة أحفاد الفراعنة في دولة روسيا وذلك تحديداً في مدينة جروزني، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سوف يتحرك داخل الأراضي الروسية طوال فترة مشاركته في المونديال عبر حافلة خاصة به.

وعلى متن الحافلة الخاصة للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، تم كتابة شعار على الحافلة، وهو “لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا”، علماً بأن هذه الحافلة الخاصة سوف تُرافق بعثة المنتخب الوطني في كل تحركاته داخل دولة روسيا مثلما هو حال بقية المنتخبات المشاركة في المونديال.

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