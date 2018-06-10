رسالة هامة من مدرب منتخب مصر إلى الشعب المصري قبل المونديال.. تعرف عليها

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حرص الكابتن محمود فايز مدرب المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم على إرسال رسالة هامة إلى كافة أطياف الشعب المصري بأكمله، وذلك عقب وصول بعثة المنتخب الوطني المصري اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي إلى دولة روسيا استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث قام الكابتن محمود فايز بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “وصلنا إلى روسيا الحمد لله، جاءت اللحظة التي لن يسعكم فيها إلا الوقوف خلفنا والمساندة والدعم”.

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كما أضاف أيضاً فنحن قدركم وأنتم قدرنا، فنحن من أعطانا الله التوفيق للوصول بكم إلى كأس العالم بعد 28 عام غياب، وأنتم من تعطونا الحماس والروح والأمل، فرحنا واحد، حزننا واحد، قلبنا واحد”.

وكانت بعثة المنتخب الوطني المصري قد وصلت إلى دولة روسيا منذ ساعات قليلة، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سوف يبدأ مشواره في المونديال من خلال مواجهة منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المونديال.

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