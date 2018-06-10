عرض إماراتي لضم لاعب الأهلي ورد صارم من الخطيب

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي عن تلقي أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم عرضاً مغرياً للغاية من طرف أحد أندية دوري الخليج العربي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وخاصة في ظل عدم تواجده رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن أحد أندية دوري الخليج العربي قد تقدم بعرض رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب عمرو السولية متوسط ميدان فريق الأهلي في الميركاتو الصيفي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً وأيضاً رئيس قطاع لجنة الكرة بالنادي، قد رفض نهائياً فكرة التفريط في خدمات أي لاعب من صفوف القلعة الحمراء في الوقت الحالي قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب يرغب في تدعيم صفوف المارد الأحمر قبل نهاية مونديال روسيا المقبل، وذلك حتى يكون فريق الأهلي جاهزاً من أجل المنافسة بقوة على مختلف الجبهات في الموسم المقبل، وخاصة لقب دوري أبطال أفريقيا بالرغم من البداية المتعثرة نوعاً ما لأبناء القلعة الحمراء بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات من عمر المسابقة.

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