قرار هام من هيكتور كوبر بعد وصول بعثة المنتخب الوطني إلى دولة روسيا

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اتخذ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قراراً هاماً اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي، وذلك عقب وصول بعثة المنتخب الوطني المصري مباشرة إلى دولة روسيا استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أربعة أيام فقط من الآن.

حيث قرر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عدم إلغاء المران المسائي للمنتخب الوطني المصري في مساء اليوم الأحد، وذلك حتى يكون المنتخب الوطني المصري جاهزاً بصورة كاملة من أجل خوض مباراته الأولى في المونديال ضد منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة القادم.

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كما قرر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أيضاً أن يمنح أي لاعب يشعر بالإجهاد الراحة السلبية من التدريبات اليوم الأحد، على أن يتدرب كافة عناصر المنتخب الوطني دون استثناء أي أحد انطلاقاً من يوم غداً الإثنين في مقر إقامة المنتخب الوطني المصري في مدينة جروزني الروسية.

ويبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في مونديال روسيا المقبل من خلال مواجهة منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى، ومن ثم سوف يواجه مستضيف البطولة منتخب روسيا في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات من خلال مواجهة منتخب السعودية الشقيق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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