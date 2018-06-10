مصادر صحفية إسبانية تؤكد بقاء كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد حتى نهاية مسيرته

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كشفت مصادر صحفية إسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي عن توصل إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز إلى اتفاق شبه نهائي مع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي، وذلك من أجل بقاء الدون ضمن صفوف نادي ريال مدريد حتى نهاية مسيرته الرياضية.

حيث أشارت المصادر إلى أن إدارة نادي ريال مدريد قررت أن ترضخ إلى المطالب المالية التي طلبها الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال وكيل أعماله، وذلك من خلال رفع راتبه السنوي إلى ملبغ 25 مليون يورو تقريباً وهو الأمر الذي كانت ترفضه إدارة النادي الملكي في بداية الأمر.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن موافقة إدارة نادي ريال مدريد على أي مطالب مالية للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، سوف يكون سببها الرئيسي هو عدم قدرة إدارة النادي الملكي على التعاقد مع نجم عالمي بديل لكي يقوم بتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، وذلك تحديداً نظراً إلى صعوبة التعاقد حالياً مع البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو حتى مع البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن هذه الأسباب ليست هي الوحيدة وراء اقتراب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو من البقاء رفقة نادي ريال مدريد في السنوات القادمة، بل إن ملف الضرئب أيضاً يلعب لصالح النادي الملكي وجماهيره.

حيث قام الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بدفع جميع الضرائب الخاصة به في دولة إسبانيا حتى عام 2020م، وذلك حينما حاولت مصلحة الضرائب الإسبانية أن تُطارد النجم البرتغالي بسبب عملية التهرب من الضرائب، إلا أن الدون قرر دفع كل المبالغ المفروضة عليه إضافة إلى دفع مبالغ كان من المفترض أن يدفعها في السنوات القادمة إلى مصلحة الضرائب الإسبانية.

وبكل تأكيد سوف يجد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه مضطراً لدفع الضرائب مرة أخرى في حالة رحل عن صفوف نادي ريال مدريد قبل عام 2020م، وهو الأمر الذي قد يُحتم عليه البقاء ضمن صفوف النادي الملكي في نهاية المطاف.

ولا شك أن ملف بقاء الدون كريستيانو رونالدو مع نادي ريال مدريد من عدمه، سوف يتم حسمه بشكل رسمي عقب نهاية مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن النجم البرتغالي يتواجد حالياً رفقة معسكر منتخب بلاده البرتغال استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وعقب نهاية مشوار المنتخب البرتغالي في المونديال سوف يتوجه الدون كريستيانو رونالدو لقضاء عطلته الصيفية قبل أن يحسم مصيره مع الريال بشكل رسمي قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وكانت كل الأمور على ما يرام بين نادي ريال مدريد وبين الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك حتى نهاية المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا حينما فاجأ الدون الجميع بتصريحاته حول عدم تأكُده من موضوع بقائه في نادي ريال مدريد في الموسم المقبل.

ومن جانبها لا ترغب جماهير نادي ريال مدريد في سماع أنباء أخرى صادمة في الصيف الحالي، وخاصة بعدما أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رحيله عن صفوف النادي الملكي عقب نهاية الموسم المنصرم مباشرة، مما جعل الجميع داخل النادي الملكي في حيرة من أمره بسبب أزمة منصب المدرب الجديد للفريق الملكي.

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