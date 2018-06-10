المنتخب الوطني يخوض أول مران له في روسيا وسط دعم جماهيري كبير

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خاض المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر اليوم الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر يونيو الحالي أول مران له في دولة روسيا وتحديداً في مدينة جروزني مقر إقامة المنتخب الوطني، وذلك استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أربعة أيام فقط من الآن.

وعلى الرغم من إجهاد لاعبي المنتخب الوطني المصري بسبب السفر في صباح اليوم من العاصمة المصرية القاهرة إلى دولة روسيا، إلا أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر أن يُجري جميع لاعبي المنتخب الوطني مراناً خفيفاً اليوم الأحد باستثناء اللاعب محمد صلاح الذي لا يزال يتعافى من إصابته في مفصل الكتف.

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ومن جانبه واصل اللاعب محمد صلاح برنامجه التأهيلي رفقة طبيب المنتخب الوطني المصري، وذلك تمهيداً لعودته من جديد إلى الملاعب وخاصة قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، والتي سوف تكون أمام منتخب الأوروغواي في ظهر يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي.

أما الأمر الملفت في مران المنتخب الوطني المصري الأول في مدينة جروزني اليوم الأحد، هو حضور أعداد غفيرة سواء من الجماهير المصرية أو حتى من الجماهير الروسية لدعم المنتخب المصري، علماً بأن عدد الجماهير التي حضرت المران قد وصل إلى 6 آلاف مشجع.

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