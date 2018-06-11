قرار صادم من ليونيل ميسي في حالة عدم فوز منتخب الأرجنتين بالمونديال

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صدم البرغوث ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو الحالي كل عشاقه ومحبيه وخاصة الجماهير الأرجنتينية، وذلك بخصوص ردة فعله في حالة عدم نجاح المنتخب الأرجنتيني في الفوز بلقب مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، أشار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أنه لا يعلم على الإطلاق مصيره مع المنتخب الأرجنتيني عقب نهاية مونديال روسيا المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن مستقبله على المستوى الدولي سوف يعتمد بدرجة كبيرة على ما يُحققه منتخب التانغو في مونديال روسيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن خسارة المنتخب الأرجنتيني ثلاثة نهائيات قارية في آخر ثلاث سنوات، كان أمراً في غاية الصعوبة على كل لاعبي المنتخب الأرجنتيني وخاصة في ظل ردة فعل الصحافة الأرجنتينية التي دائماً ما تنسى المجهودات التي يبذلها كل لاعبي منتخب التانغو من أجل الوصول أصلاً إلى هذه المباريات النهائية.

وفي ختام تصريحاته أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فوزه رفقة منتخب بلاده الأرجنتين بلقب مونديال روسيا المقبل، لن يُغير أي شئ من ناحيته بخصوص دوافعه وهو نفس حاله مع ناديه برشلونة، بمعنى أن طموحه سوف يكون هو الفوز بالمزيد من الألقاب الأخرى مع المنتخب الأرجنتيني في السنوات القادمة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد عانى بشكل ملفت للغاية في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعدما نجح في الوصول إلى الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا في مناسبتين إضافة إلى نجاحه في الوصول إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم في مناسبة واحدة فقط، إلا أنه خسر جميع هذه المباريات النهائية بطريقة لم يُصدقها أو يتوقعها أي أحد على الإطلاق.

والبداية كانت مع نهائي بطولة كأس العالم 2014م حينما تعرض منتخب الأرجنتين للخسارة على يد منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ بعد التمديد للأوقات الإضافية، ومن ثم نهائي بطولة كوبا أمريكا 2015م حينما تعرض منتخب الأرجنتين للخسارة على يد منتخب تشيلي بركلات الترجيح، وأخيراً نهائي بطولة كوبا أمريكا 2016م حينما تعرض منتخب الأرجنتين للخسارة على يد منتخب تشيلي مرة أخرى بركلات الترجيح.

وبعد هذه الخسارة مباشرة أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن اعتزاله اللعب دولياً بشكل رسمي، قبل أن يتراجع عن قراره في وقت لاحق ويعود لكي يُدافع مرة أخرى عن قميص منتخب بلاده الأرجنتين.

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