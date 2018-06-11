تعرف على حقيقة الخلاف بين مرتضى منصور وخالد جلال

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو الحالي عن حقيقة الخلاف بين كلاً من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبين الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بحسب ما أشارت العديد من وسائل الإعلام المصرية في الأيام القليلة الماضية.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الكابتن خالد جلال قد أكد من خلال تصريحات خاصة للصحيفة، أن كل ما يتم نشره في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة بخصوص وجود أزمة بينه وبين المستشار مرتضى منصور هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن خالد جلال إلى أنه هناك من حالة من الاتفاق التام بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وخاصة حول التقرير الفني الذي تم تقديمه إلى مجلس إدارة النادي في الأيام الماضية.

كما شدد أيضاً الكابتن خالد جلال في تصريحاته على العلاقة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك جيدة للغاية في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من كل أعضاء المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته أن كامل تركيزه في الوقت الحالي منصب فقط على استعدادات فريق الزمالك من أجل خوض غمار الموسم المقبل 2018 / 2019 م.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن خالد جلال على أن كل تصريحات القادمة سوف تكون فقط من خلال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية ولم يتحدث على الإطلاق مع أي وسيلة إعلامية في مصر.

وكان الكابتن خالد جلال قد نجح في قيادة فريق الزمالك إلى الفوز بلقب كأس مصر في الموسم المنصرم، مما جعل مجلس إدارة نادي الزمالك يثق في قدراته وبالتالي قرر منحه عقداً مع نادي الزمالك لمدة موسم كامل.

ويسعى فريق الزمالك إلى المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب في الموسم المقبل، وخاصة وأن الفارس الأبيض سوف يكون على موعد مع المنافسة على 5 جبهات مختلفة، وهي لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى لقب كأس مصر وأيضاً لقب كأس السوبر المصري وأيضاً لقب البطولة العربية للأندية وأخيراً لقب كأس الإتحاد الإفريقي.

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