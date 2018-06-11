قرار حاسم من لجنة الكرة بالنادي الأهلي بخصوص بيع وليد أزارو الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، قد اتخذت قراراً حاسماً وذلك بخصوص بيع المهاجم المغربي وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد رفضت نهائياً فكرة التفريط في خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على الرغم من العروض المغرية للغاية التي وصلت إلى النادي الأهلي في الآونة الأخيرة من أجل ضم اللاعب المغربي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي تُدرك جيداً مدى أهمية تواجد المهاجم المغربي وليد أزارو داخل جدران القلعة الحمراء في الفترة القادمة، وخاصة في الموسم المقبل نظراً إلى رغبة المارد الأحمر في المنافسة بقوة على كل الألقاب وتحديداً لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي تبحث في الوقت الحالي عن تدعيم صفوف فريق الأهلي وليس عن التفريط في خدمات نجوم الفريق، وذلك في إطار الرد أيضاً على أي عرض سوف يصل في الفترة القادمة لأي نجم من نجوم القلعة الحمراء.

ومن جانبه كان النصر السعودي قد أرسل في الفترة الماضية عرضاً رسمياً إلى النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو في الصيف الحالي، علماً بأن قيمة ذلك العرض قد وصلت إلى مبلغ 3 مليون و500 ألف دولار أي ما يُعادل تقريباً مبلغ 70 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن يعود المهاجم المغربي وليد أزارو اليوم الإثنين من أجل المشاركة في تدريبات فريق الأهلي من جديد استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل، علماً بأن اللاعب المغربي كان متواجداً طيلة الفترة الماضية في بلده المغرب منذ نهاية الموسم المنصرم تحديداً لقضاء العطلة الصيفية رفقة عائلته.

وكان المهاجم المغربي وليد أزارو يأمل أن يكون متواجداً رفقة منتخب بلاده المغرب في مونديال روسيا المقبل، إلا أن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي قرر في نهاية المطاف عدم استدعاء المهاجم وليد أزارو إلى القائمة النهائية لأسود الأطلس في مونديال روسيا.

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