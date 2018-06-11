أحمد حسن يكشف عن موقف “محمد صلاح” من المشاركة ضد الأوروغواي في المونديال

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كشف الكابتن أحمد حسن نجم المنتخب الوطني المصري سابقاً ومحلل قناة دي إم سي سبورت حالياً اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو الحالي عن موقف اللاعب المصري محمد صلاح من المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، أكد الكابتن أحمد حسن أن الشخص الوحيد في العالم القادر على تأكيد مشاركة محمد صلاح من عدمها مع المنتخب الوطني المصري في المباراة الأولى في مونديال روسيا ضد منتخب الأوروغواي هو محمد صلاح نفسه.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد حسن إلى أن محمد صلاح لم يُشارك في أي تدريب على الإطلاق رفقة المنتخب الوطني المصري منذ تعرضه إلى الإصابة في مفصل الكتف في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يعني أنه يجب عليه أولاً التعافي من الإصابة بشكل كامل قبل التفكير في العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن أحمد حسن على أن محمد صلاح قد وصل إلى درجة كبيرة من النضج على المستوى الفكري، وهو ما يعني أنه لن يُخاطر بالمشاركة مصاباً في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي، حتى لا تتجدد الإصابة مرة أخرى ويضمن بعدها بالتالي غيابه عن كلاً من المباراة الثانية أمام منتخب روسيا ومن ثم المباراة الثالثة والأخيرة أمام منتخب السعودية.

وعلى الرغم من أن محمد صلاح قد رافق بعثة المنتخب الوطني المصري منذ المران الختامي لها في العاصمة المصرية القاهرة، وحتى وصول البعثة في يوم أمس الأحد إلى دولة روسيا، إلا أن مشاركته من جديد في المباريات لا تزال محل شك كبير نظراً إلى طبيعة إصابته في مفصل الكتف الأيسر.

ولا شك أن الجماهير المصرية بدورها تأمل أن يكون محمد صلاح متواجداً في تشكيلة المنتخب الوطني المصري منذ المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي، وخاصة في ظل الدور البارز الذي يلعبه محمد صلاح على أرض الملعب نظراً إلى كونه أبرز لاعب في تشكيلة المنتخب الوطني المصري.

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