موعد مباراة السعودية وروسيا الخميس 14/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة ضمن افتتاح كأس العالم

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موعد مباراة السعودية وروسيا، يستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال من خلال مواجهة مضيفه منتخب روسيا مستضيف البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وذلك في المباراة الإفتتاحية ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل جماهير كرة القدم في السعودية يبحثون بشكل مستمر عن موعد مباراة السعودية وروسيا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة السعودية وروسيا، وفي السياق ذاته سوف يجد القارئ الكريم تشكيل منتخب السعودية المتوقع في المونديال، إضافة إلى القائمة النهائية للمنتخب السعودي في مونديال روسيا.

موعد مباراة السعودية وروسيا في المباراة الإفتتاحية لمونديال روسيا 2018

موعد مباراة السعودية وروسيا، يستقبل المنتخب الروسي نظيره المنتخب السعودي الشقيق في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018 م، ونُلفت انتباهكم إلى أن جميع مباريات السعودية في مونديال روسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وروسيا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، علماً بأن حفل افتتاح مونديال روسيا سوف يكون قبل انطلاقة المباراة مباشرة بحوالي ساعة ونصف.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا في المباراة الإفتتاحية لمونديال روسيا 2018

موعد مباراة السعودية وروسيا، يكثر التساؤل في الشارع العربي وتحديداً الشارع السعودي عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا، والتي سوف تتكفل بتغطية خاصة لجميع مباريات السعودية في مونديال روسيا، وبالتالي نؤكد لكم أن مباراة السعودية وروسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تُعتبر هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا، أما مباراة السعودية وروسيا سوف تكون منقولة عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية، على أن يكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة عبر القناتين، كما ستكون مباراة السعودية وروسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى إضافة إلى المصري أحمد الطيب على القناة الصوتية الثانية لنفس القناة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة السعودية وروسيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة السعودية وروسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب السعودي والتشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مباراته الإفتتاحية أمام منتخب روسيا

تشكيل السعودية المتوقع في مباراته أمام روسيا من المتوقع أن يتكون من عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من ياسر الشهراني إضافة إلى معتز هوساوي وأيضاً عمر هوساوي وأخيراً منصور الحربي، وفي خط الوسط سوف يتواجد كلاً من عبدالله عطيف إضافة إلى عبدالملك الخيبري، وفي خط وسط الميدان الهجومي سوف يتواجد كلاً من سالم الدوسري إضافة إلى يحيى الشهري وأيضاً سلمان الفرج، وفي خط الهجوم سوف يتواجد فهد المولد، علماً بأن قائمة المنتخب السعودي النهائية في مونديال روسيا قد شهدت مفاجأة كبيرة للغاية، وذلك من خلال قيام الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي باستبعاد كلاً من الثنائي نواف العابد إضافة إلى سعيد المولد من القائمة النهائية للمنتخب السعودي في مونديال روسيا المقبل، وهو الأمر الذي كان له ردود أفعال واسعة في الشارع السعودي، وخاصة بسبب قرار استبعاد اللاعب نواف العابد الذي كان يُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي طوال فترة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وقد خاض المنتخب السعودي فترة تحضيرات متباينة نوعاً ما قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، حيث قدم في بعض المباريات الودية التي خاضها مستويات جيدة ولكنه تعرض إلى الخسارة في المقابل، وفي مباريات أخرى ودية لم يُقدم مستوى جيد على الإطلاق كما تعرض أيضاً في الوقت ذاته إلى الخسارة، وهو ما جعل القلق وأيضاً التفاؤل يتواجد في الشارع السعودي في وقت واحد قبل موعد مباراة السعودية وروسيا، وتبقى بلا شك المباراة الأولى للمنتخب السعودي في المونديال أمام نظيره منتخب روسيا هي مباراة الحقيقة، ومن المؤكد أن هذه المباراة سوف تُحدد مدى إمكانية المنتخب السعودي وقدرته على التأهل إلى الدور الثاني من المونديال، وقد خاض المنتخب السعودي اختبارات ودية في غاية القوة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، ولكنه تعرض فيها جميعاً إلى الخسارة، حيث تعرض للخسارة في المباراة الودية التي خاضها أمام منتخب البرتغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم تعرض للخسارة في المباراة الودية التي خاضها أمام منتخب إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، كما تعرض للخسارة أيضاً في المباراة الودية التي خاضها أمام منتخب بيرو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وأخيراً تعرض للخسارة في المباراة الودية الأخيرة له قبل المونديال التي خاضها أمام بطل العالم منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

آخر تحضيرات المنتخب الروسي استعداداً لمباراته الأولى أمام منتخب السعودية

لا يبدو المنتخب الروسي في وضعية جيدة على الإطلاق قبل انطلاقة مونديال روسيا، وذلك على الرغم من خوض المنتخب الروسي العديد من المباريات الودية الدولية طوال الأشهر الماضية من أجل التحضير بشكل مثالي للمونديال على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن نتائجه في جميع هذه المباريات كانت دائماً مخيبة لآمال جماهيره، وهو الأمر الذي يأمل الروسي ستانيسلاف المدير الفني للمنتخب الروسي أن ينجح في تغييره قبل مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب السعودية، علماً بأن المنتخب الروسي لا تقتصر طموحاته فقط على المشاركة الشرفية في المونديال، وإنما يطمح الشعب الروسي إلى تأهل منتخب بلادهم إلى الدور نصف النهائي على أقل تقدير، مما يجعل المنتخب الروسي في حاجة ماسة إلى بذل العديد من المجهودات طوال فترة المونديال وخاصة في مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي، علماً بأن المنتخب الروسي سوف يجد نفسه في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام مواجهة ليست سهلة على الإطلاق أمام المنتخب الوطني المصري، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول من خلال مواجهة معقدة سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب الأوروغواي.

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