إيهاب لهيطة يكشف عن آخر تحضيرات المنتخب الوطني قبل انطلاقة مونديال روسيا

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كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو الحالي عن آخر تحضيرات المنتخب الوطني المصري، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين لمختلف وسائل الإعلام أثناء تدريب المنتخب الوطني المصري، أكد المهندس إيهاب لهيطة أن طموحات الجميع داخل المنتخب الوطني المصري كبيرة للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي سوف تكون المباراة الأصعب بالنسبة إلى المنتخب الوطني المصري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهندس إيهاب لهيطة إلى أن بقية مباريات المنتخب الوطني المصري في المونديال سوف تكون أيضاً صعبة بنسب متفاوتة، وخاصة وأن المباراة الثانية سوف تكون أمام منتخب روسيا مستضيف المونديال ومن ثم أمام المنتخب السعودي الشقيق في ديربي عربي.

وعن إصابة اللاعب محمد صلاح، شدد المهندس إيهاب لهيطة على أن محمد صلاح في حالة تحسن مستمر طوال الأيام الماضية وخاصة في ظل العزيمة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب للعودة من جديد إلى الملاعب، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرار مشاركة محمد صلاح من جديد في المباريات لن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي إلا في حالة تم التأكد أنه قد تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها وذلك خوفاً من تجدد إصابته مرة أخرى.

وفي ختام تصريحاته أشار المهندس إيهاب لهيطة إلى أن المنتخب الوطني المصري لا يملك الخبرات الكبيرة في محفل دولي عالمي مثل بطولة كأس العالم، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع داخل المنتخب الوطني المصري عازم على الظهور بأفضل صورة ممكنة من أجل إسعاد الشعب المصري بأكمله.

وكانت بعثة المنتخب الوطني المصري قد وصلت يوم أمس الأحد إلى مدينة جروزني مقر إقامة أحفاد الفراعنة في دولة طوال فترة مشاركتهم في المونديال، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سبق وأن خاض يوم أمس مرانه الأول تحضيراً لمباراته الأولى في المونديال ضد منتخب الأوروغواي.

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