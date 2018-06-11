صدمة جديدة لجماهير الأهلي والسبب مرة أخرى.. تركي آل الشيخ !

Advertisements

يبدو أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي مصمماً يوماً بعد آخر على إظهار مدى حبه وعشقه الكبير للنادي الأهلي وجماهيره مثلما كان يُردد طوال الأشهر الماضية، وذلك من خلال المواقف السلبية التي بات يتخذها ضد النادي الأهلي وجماهيره وخاصة مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

واليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو الحالي، قام المستشار تركي آل الشيخ بمفاجئة جماهير القلعة الحمراء بصدمة جديدة لن تؤثر على الكيان الأحمر بدون أدنى شك، وذلك حينما قام بنشر صورة شخصية له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

Advertisements

ولعل المفاجأة الأكبر أن الكابتن حسام البدري هو من كان بجوار المستشار تركي آل الشيخ في هذه الصورة، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ قام بالتعليق على الصورة قائلاً “مفاجأة”، ولكن دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بالصورة أو بالمفاجأة التي يقوم بتحضيرها.

وعلى الرغم من عدم ذكر المستشار تركي آل الشيخ أي سبب وراء نشر هذه الصورة سوى استخدام كلمة “مفاجأة”، إلا أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن المستشار تركي آل الشيخ سوف يلعب دور الوسيط لكي يكون الكابتن حسام البدري مديراً فنياً لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وفي حالة تأكد هذه الأنباء المشكوك في صحتها، سوف تتأكد جماهير النادي الأهلي حينها أن المستشار تركي آل الشيخ كان السبب الرئيسي في رحيل الكابتن حسام البدري عن صفوف القلعة الحمراء، علماً بأن الكابتن حسام البدري قام بتقديم استقالته من النادي الأهلي عقب نهاية الموسم المنصرم مباشرة.

ومنذ ذلك الحين حاول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب التعاقد مع مدير فني بديل بدلاً من الكابتن حسام البدري، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان يجد دائماً العديد من العقبات في طريقه قبل التعاقد بشكل رسمي في اللحظات الأخيرة مع أي مدرب عالمي، مما يؤكد بدوره على تدخل جهات غير معلومة المصدر من أجل إفساد مخططات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعلى الرغم من كل هذه العقبات أمام مجلس إدارة النادي الأهلي، إلا أن جماهير القلعة الحمراء لا تزال تثق في قدرة الكابتن محمود الخطيب على النجاح في ظل الحرب الشرسة التي يلقاها من طرف بعض الجهات غير المعروفة والتي لا تمتلك الجرأة على محاربة النادي الأهلي وجهاً لوجه، وإنما كل ما تُجيد فعله من خلف الكواليس هو إفساد مخططات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حتى تنقلب عليه جماهير القلعة الحمراء.

إقرأ أيضاً: إيهاب لهيطة يكشف عن آخر تحضيرات المنتخب الوطني قبل انطلاقة مونديال روسيا